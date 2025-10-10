Sport

Scalia Volley Sciacca al via in Serie B: esordio in trasferta contro Palermo

Parte il campionato nazionale con il nuovo tecnico Tani Frinzi Russo alla guida. Il girone H si preannuncia competitivo, tra novità di mercato e obiettivi ambiziosi.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Prende il via sabato 11 ottobre il campionato nazionale di serie B, con ai nastri di partenza il Volley Club Sciacca targato anche quest’anno Scalia Volley e con alla guida il nuovo tecnico Tani Frinzi Russo. Il sestetto saccense comincerà in trasferta alle ore 18.00 in casa del Rosso Pomodoro Palermo guidato da coach Nicola Ferro. Il campionato nazionale è organizzato in gironi da 14 squadre ciascuno, con formule di andata e ritorno, playoff e playout.

Scalia Volley Sciacca è inserita nel girone H siculo-calabro. Insieme ai saccensi ci sono altre 9 siciliane e 4 calabresi. Le novità di questa stagione sono Sicily Volley Saponara, Termini Imerese, Santa Teresa Riva, Corigliano e Crotone.

“L’esordio in campionato contro Palermo – commenta il tecnico saccense Frinzi Russo – ma anche la prima partita in casa la domenica successiva contro Letojanni, sono molto importanti per acquisire fiducia nei nostri mezzi. Il torneo penso sarà di livello tecnico più alto dello scorso anno, ci sono stati movimenti di mercato interessanti, molte squadre si sono rinforzate e hanno in rosa anche giocatori stranieri. Noi durante la preparazione abbiamo lavorato bene, i test amichevoli contro Palermo, Bronte e Gibellina ci hanno dato indicazioni importanti. Ho già le idee chiare e spero di cominciare bene la stagione”.

Si preannunciano mesi intensi, con sfide di alto livello per regalare ai tifosi grandi emozioni. Le prime e seconde classificate di ogni girone accederanno ai playoff promozione.

Nel corso della stagione si disputerà la Coppa Italia alla quale parteciperanno tutte le prime classificate di ciascun girone al termine del girone di andata. La prima fase verrà disputata tra il 21 gennaio e il 1° febbraio 2026. Dal 3 al 4 aprile 2026 si giocheranno, invece, le Final Four di Coppa Italia.

