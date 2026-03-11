Apertura

Condannati ad oltre sei anni per una rapina violenta a Licata, assolti in appello 

In primo grado erano stati condannati a 6 anni e 3 mesi per una rapina violenta a Licata, sentenza ribaltata in appello

Pubblicato 1 ora fa
Da Giuseppe Castaldo

Condannati ad oltre sei anni di reclusione, con l’accusa di aver pestato a sangue e rapinato un connazionale mentre dormiva nel suo letto, vengono adesso scagionati con la più ampia delle formule: per non aver commesso il fatto. I giudici della quarta sezione della Corte di appello di Palermo hanno ribaltato la sentenza di primo grado del tribunale di Agrigento assolvendo due cittadini romeni residenti a Campobello di Licata: si tratta di Petru Birjoveanu, 60 anni, e Ioan Birjoveanu, 40 anni, difesi dagli avvocati Salvatore Manganello e Salvatore Loggia.

La vicenda risale al 2020. I due imputati erano finiti a processo per rapina e lesioni aggravate ai danni di un loro connazionale e per questo condannati in primo grado a sei anni e tre mesi di reclusione. La principale fonte di prova era rappresentata dalle dichiarazioni della persona offesa che aveva raccontato ai carabinieri di essere stato aggredito mentre si trovava nel letto della sua abitazione a Licata e rapinato di catenine e bracciali d’oro, due cellulari e cinquecento euro. Il movente, sempre secondo quanto riferito dalla vittima, era riconducibile a “ruggini” di carattere sentimentale con uno dei due imputati. Le difese degli imputati hanno impugnato il verdetto chiedendo alla Corte di appello di riformare la sentenza.

Tra i motivi del ricorso – oltre al fatto che non si sarebbe raggiunta la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio – anche il fatto che la vittima si sia volontariamente sottratta ad ogni tipo di contraddittorio non essendo mai stato sentito né dal giudice durante le indagini preliminari né durante il processo. Di fatto, secondo quanto emerso, la persona offesa sembra essere svanita nel nulla. La procura generale di Palermo, al termine della requisitoria, aveva chiesto la riapertura del dibattimento per sentire proprio la vittima in aula o – in subordine – l’assoluzione degli imputati per mancanza di prove. La Corte di appello ha così scagionato i due romeni ribaltando la sentenza di condanna. Le motivazioni si conosceranno entro novanta giorni. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Irene Milisenda e Sandro Catanese

Mandorlo in Fiore: il tripode è acceso. Spettacolo di droni sul tempio della Concordia (ft-vd)
di Giuseppe Castaldo

Condannati ad oltre sei anni per una rapina violenta a Licata, assolti in appello 
di Gioacchino Schicchi

Sbardella (FDI): “Impegnati con il referendum, poi parliamo delle Amministrative”
Politica

Dal CdM arriva l’ok alla manovra della Regione Siciliana
di Gabriele Terranova

Naro: truffa del finto Carabiniere: “prepara tutto l’oro». Sventata rapina in Via Vanelle
di Giuseppe Castaldo

“Schiaffi e calci ad alunno disabile”, condannate due maestre agrigentine 
banner italpress istituzionale banner italpress tv