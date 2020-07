Coronavirus, un nuovo caso in Sicilia ma si svuotano le terapie intensive

In Sicilia, per la prima volta dall’inizio dell’epidemia ad oggi, non ci sono pazienti ricoverati nelle terapie intensive, ieri erano due. E’ il dato piu’ significativo e positivo che emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Aumentano, invece, di cinque i pazienti che si trovano in isolamento domiciliare, portando il dato complessivo a 128. E’ di un positivo l’incremento dei contagiati da Covid-19 in Sicilia e che porta il numero dei casi a 3.096. Non si registrano deceduti. Aumenta di uno, il numero degli attuali positivi (140 in totale). Si riducono i ricoverati con sintomi, due in meno rispetto a ieri per un totale di 12