Corruzione e rifiuti, al via gli interrogatori preventivi dei 9 indagati

Prenderanno il via questa mattina davanti al gip del Tribunale di Palermo Giuseppa Zampino gli interrogatori preventivi dei 9 indagati nell’inchiesta per corruzione che vede coinvolto, tra gli altri, l’ex vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao, per il quale la Procura di Palermo ha chiesto l’arresto.

Oggi saranno interrogati Giuseppe Argirò e Marco Gentile Malacarne (imprenditori della Cva) , Sergio Vella (titolare della Seap Bio Energy), Mario Lupo (ex presidente della Samot e di altre società del settore cure palliative) e il medico Veruska Costanzo (dipendente della Samo). Domani, sempre alle 9.30, saranno sentiti Armao, il deputato regionale dell’Mpa Giuseppe Lombardo, l’avvocato Pierluigi Matta e il presidente della Samo, Luigi Zancla.