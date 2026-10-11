Ultime Notizie

Aggredisce medico al pronto soccorso: arrestato

L’uomo era ubriaco

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Lesioni a personale sanitario e socio-sanitario: la polizia ha arrestato, nei giorni scorsi presso il nosocomio San Giovanni Bosco a Torino un 36enne. L’uomo, adesso indagato per il reato di interruzione di pubblico servizio e sanzionato amministrativamente per ubriachezza, stava effettuando la visita in ambulatorio quando ha iniziato a dare in escandescenza, minacciando e aggredendo il medico. Ubriaco, e’ stato arrestato.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.35/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.35/2026
Pagina 1 di 12
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Divampa incendio in una casa, morto 89enne
Apertura

Confessò omicidio donna a Messina, 22enne si è suicidato in carcere
Apertura

Tragico schianto in auto: morta una donna, ferito il marito
Apertura

L’appalto dei rifiuti e la consulenza “retrodatata”: indagati due imprenditori, un deputato e un avvocato 
Apertura

Venditori ambulanti senza licenze, sequestrati 140 chili di frutta: multe per oltre 7 mila euro
banner italpress istituzionale banner italpress tv