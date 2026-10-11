Aggredisce medico al pronto soccorso: arrestato

Lesioni a personale sanitario e socio-sanitario: la polizia ha arrestato, nei giorni scorsi presso il nosocomio San Giovanni Bosco a Torino un 36enne. L’uomo, adesso indagato per il reato di interruzione di pubblico servizio e sanzionato amministrativamente per ubriachezza, stava effettuando la visita in ambulatorio quando ha iniziato a dare in escandescenza, minacciando e aggredendo il medico. Ubriaco, e’ stato arrestato.