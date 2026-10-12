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Minacce ed estorsione ai genitori, misura cautelare per 25enne 

I genitori, stanchi dei continui soprusi, hanno deciso di denunciare e rivolgersi alle forze dell’ordine

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

Avrebbe avanzato continue richieste di denaro ai genitori e minacciato anche altri componenti della famiglia facendoli vivere in uno stato d’ansia e paura. Protagonista della triste vicenda un venticinquenne di Licata, indagato per estorsione nei confronti di padre e madre.

I coniugi, stanchi dei continui soprusi, hanno deciso di denunciare e rivolgersi alle forze dell’ordine. Il gip del tribunale di Agrigento ha così disposto la misura cautelare dell’allontanamento del giovane dalla casa familiare. La misura cautelare è stata notificata dai poliziotti del commissariato di Licata. 

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