Catania

Articoli contraffatti e non sicuri, sequestrati 6.700 prodotti dalla Guardia di finanza

Complessivamente sono stati ritrovati oltre 6.700 articoli, destinati anche all'utilizzo da parte di ragazzi e bambini con marchi contraffatti di noti brand e delle griffe del lusso

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Circa 6700 prodotti contraffatti sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Catania. I ‘Baschi verdi’ della Compagnia Pronto Impiego hanno eseguito un intervento nei locali utilizzati, come punto vendita e deposito, da una ditta individuale di Misterbianco. Complessivamente sono stati ritrovati oltre 6.700 articoli, destinati anche all’utilizzo da parte di ragazzi e bambini (portachiavi, penne, peluche, giocattoli, adesivi, bracciali, fermacapelli, foulard e portamonete), con marchi contraffatti di noti brand e delle griffe del lusso. Tutti i prodotti sono stati sequestrati mentre il titolare della ditta è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. 

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