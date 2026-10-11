Akragas, che fatica: Lopez abbatte il muro del Borgetto

Il Borgetto che non ti aspetti (ultima in classifica, zero punti), costringe l’Akragas a soffrire per oltre 80 minuti prima di trovare, con Ten Lopez, la rete del successo che vale il primato.

Una partita giocata con ordine dalla squadra di Grimaudo che ha bloccato tutte le iniziative dei padroni di casa che hanno trovato il gol decisivo soltanto nel finale.

LA CRONACA

Al 5’ il primo tentativo è di Cruz, lanciato da Luis Henrique, che però conclude sull’esterno della rete. Un minuto più tardi, Osvaldo calcia alto da due passi.

Al 13’ il primo squillo degli ospiti che ci provano dalla distanza, Maniscalco si distende e blocca il tentativo di Picone.

Al 15’ Osvaldo in sforbiciata manda alto da una buona posizione.

Gli ospiti soffrono ma con il passare dei minuti prendono le misure ai biancazzurri ed iniziano ad agire prevalentemente in contropiede.

Al 21’ il Borgetto va in gol con Maiorana ma l’azione è viziata dalla posizione irregolare dell’attaccante giallorosso e l’arbitro annulla.

Al 25’ sono ancora gli ospiti i protagonisti con Lo Grande che si libera ma manda sul fondo.

Al 34’ è ancora Lo Grande che spedisce alto di poco sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Al 37’ è la traversa a negare la gioia del gol a Giorgio.

Nella ripresa, l’Akragas si riversa subito nella trequarti avversaria e, al 2’, Longo è costretto agli straordinari dalla botta a colpo sicuro di Cruz.

Al 18’ Lopez si invola verso Longo, si defila e conclude malamente sul fondo.

Il tempo scorre e la frenesia di sbloccare il risultato inizia

Al 28’ Giorgio, lanciato sul filo del fuorigioco serve male Luis Henrique e spreca così un’azione da gol.

I biancazzurri attaccano, il Borgetto si difende anche con improvvisi attacchi di crampi, pure per il bravo portiere Longo.

Al 42’ arriva finalmente il vantaggio: sul calcio d’angolo numero “6”, Lopez salta più in alto di tutti e batte l’estremo portiere giallorosso.

Lo stadio esplode ed improvvisamente gli ospiti recuperano le energie, si lanciano in avanti nel tentativo di recuperare il risultato che rimane fissato sull’1-0

IL TABELLINO

AKRAGAS – VIGOR BORGETTO 1-0

Marcatori: 42’ st. Lopez

AKRAGAS: Maniscalco; Fragapane, Cipolla, Brugaletta (30’ Caramanno), La Rosa (24’ st Solazzo); Di Romana, Scolaro; Cruz (19’ st Saito), Osvaldo (10’ st Lopez), Giorgio (30’ Sacco); Luis Henrique. A disp.: Astorino, Farruggia, Mele, Di Mora. All. Cammarata.

VIGOR BORGETTO: Longo, Randazzo, Cammarata (10’ st Sottile), Prestigiacomo, Gallina (28’ st Cannizzaro), Cisse, Lo Grande, Picone (10’ st Ribaudo), Solaris, Spadaro (30’ Al Thalimi), Maiorana (40’ st Accardi). A disp.: Sara, D’Anna, Moscatello, Accardi. All. Grimaudo.

Arbitro: Piccitto di Ragusa

Collaboratori: Barone-Bennici

Note:

Ammoniti: pt 32’ Cisse; st 13’ Brugaletta,15’ Lopez,

Angoli: 6-2

Recupero: 0-5