Covid-19: venticinque nuovi casi e 6 morti nell’agrigentino

Sono venticinque i nuovi casi di Covid-19 registrati in provincia di Agrigento nelle ultime ventiquattro ore. Il dato emerge dal bollettino diffuso dall’azienda sanitaria provinciale sull’andamento epidemiologico in provincia che fa riferimento alla giornata del 28 dicembre. C’è un nuovo ricovero in più. cinquantotto guarigioni accertate e ben sei decessi. Quattro di questi riguardano notifiche postume avvenuti circa un mese fa. I decessi, secondo quanto riportato dall’Asp di Agrigento, si sono registrati a Canicattì, Favara, Sambuca di Sicilia e ben tre a Realmonte. I tamponi eseguiti sono stati 265 che portano il totale dei test processati da inizio pandemia a 40.765. Ventisei le persone attualmente in quarantena.

I numeri negli ospedali

Sono Tredici i pazienti ricoverati negli ospedali della provincia: 9 si trovano ad Agrigento , 3 a Sciacca e 1 a Caltanissetta. Quattro i pazienti che si trovano in strutture lowcare: 1 a Sciacca, 2 all’ex Ipab di Canicattì e un altro in una struttura fuori provincia. Una persona, invece, si trova attualmente ricoverata in terapia intensiva al San Giovanni di Dio di Agrigento.

Questa la suddivisione degli attuali positivi comune per comune

Agrigento: 46; Alessandria della Rocca 1; Aragona 7; Bivona 5; Burgio 0; Calamonaci 0; Caltabellotta 0; Camastra 3; Cammarata 10; Campobello di Licata 16; Canicattì 89; Casteltermini 3; Castrofilippo 2; Cattolica Eraclea 1; Cianciana 0; Comitini 0; Favara 13; Grotte 9; Joppolo 19; Licata 31; Lucca Sicula 0; Menfi 27; Montallegro 0; Montevago 13; Naro 5; Palma di Montechiaro 24; Porto Empedocle 22; Racalmuto 10; Raffadali 4; Ravanusa 34; Realmonte 0; Ribera 21; Sambuca 1; San Biagio Platani 23; San Giovanni Gemini 4; Sant’Angelo Muxaro 1; Santa Elisabetta 3; Santa Margherita Belice 7; Santo Stefano di Quisquina 1; Sciacca 51; Siculiana 0; Villafranca 0.