Covid, la Sicilia in zona gialla da lunedì 3 gennaio

La Sicilia sarà in zona gialla da lunedì 3 gennaio. Lo prevede la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, con cui si certificano i cambi di colore in 4 regioni.

Oltre alla Sicilia, passano in zona gialla anche Lombardia, Piemonte e Lazio: in tutti e 4 i casi (oltre all’aumentare dei contagi) sono state superate le prime soglie limite relative ai ricoveri in ospedale (il 15% in area medica “NON critica”, il 10% in “terapia intensiva”). Secondo gli ultimi dati Agenas, la Sicilia è al 20% di occupazione in area “NON critica” e all’11% di occupazione delle terapie intensive.

Le nuove 4 zone gialle si aggiungono aLiguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, PA di Trento, PA di Bolzano e Calabria: totale è di 11 regioni gialle.

Cosa cambia in zona gialla

Obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. In giallo, come in bianco, è confermato l’obbligo del green pass – basta quello base per ora, ma dal 10 gennaio servirà il “super” – per i mezzi pubblici nelle città e per i mezzi a lunga percorrenza. Resta sempre possibile uscire dal proprio comune e dalla propria regione. Anche in giallo negozi e centri commerciali restano aperti sempre, senza nessun limite d’orario.

Per le consumazioni al bancone dei locali serve il super green pass sia in giallo che in bianca, per effetto dell’ultimo decreto. All’aperto al momento non è necessaria la certificazione verde, ma dal 10 gennaio servirà quella rafforzata. Anche in zona gialla per i tavoli al chiuso è necessario il super green pass e cade l’obbligo di far sedere massimo quattro persone al tavolo. Chiuse sia in zona gialla che in zona bianca le discoteche, almeno fino al 31 gennaio.