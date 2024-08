Crisi idrica, scintille tra il sindaco Miccichè e il capo della Protezione civile in Prefettura

Acceso confronto tra il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e il capo della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, durante la riunione convocata in prefettura con tutti i sindaci della provincia per affrontare la grave crisi idrica. Il primo cittadino della Città dei templi, prima di prendere la parola, ha fatto sentire in aula la voce del presidente Schifani con la richiesta di ricerca di nuovi pozzi.

Ad interromperlo è proprio il dirigente Cocina, a capo della cabina di regia voluta dal governatore: “Il tono dell’intervento deve essere costruttivo, hai pozzi o non ne hai? Hai cercato pozzi? Lascia stare Aica, siamo qua perchè Aica non funziona. Non abbiamo capito niente, Aica è finita, non ci riesce.” Il sindaco controbatte: “Io mi sto prendendo le ire di tutti i miei concittadini che hanno pure ragione”. Ecco il video dello “scontro” e l’intervento del Prefetto di Agrigento.