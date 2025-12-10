“Custodiva le armi del clan di Villaseta”, netturbino a processo 

Niente giudizio abbreviato condizionato. Il netturbino Alessandro Mandracchia, 51 anni, accusato di essere il custode dell’arsenale della cosca mafiosa di Villaseta, finisce a processo (sempre con il rito abbreviato) insieme a quasi tutti gli altri imputati. La sua posizione era stata inizialmente separata per un difetto di notifica nell’avviso di conclusione indagini.

Mandracchia, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, è accusato della detenzione illegale di armi, munizioni, ordigni esplosivi ma anche di ricettazione e utilizzo di denaro di illecita provenienza. Il netturbino è stato arrestato a distanza di pochi giorni dalla prima operazione contro le cosche di Villaseta e Porto Empedocle. Durante una perquisizione in un terreno di sua proprietà i carabinieri trovarono un vero e proprio arsenale: quattro pistole, una granata, una mitragliatrice, una penna-pistola monocolpo, due caricatori per mitragliatrice e oltre 140 munizioni di vario tipo. Le armi erano nascoste in due bidoni nei pressi del torrente Akragas.

A Mandracchia viene anche contestato l’utilizzo di denaro di provenienza illecita. Il netturbino venne fermato dai carabinieri lungo la strada statale 115, in territorio di Licata, in compagnia di Guido Vasile. In auto, all’intento di un sacchetto di plastica, i militari trovarono ben 120 mila euro in contanti suddivisi in cinque buste: 50 mila euro in due contenitori, 40 mila euro in altrettanti e 30 mila euro in una busta. La sua posizione, dunque, viene riunita con quelle degli altri imputati e il prossimo 17 dicembre il pm procederà con la requisitoria.