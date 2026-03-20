Al via la “Settimana dell’accoglienza Erasmus” all’Istituto Anna Frank di Agrigento

L’Istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento, accreditato dall’Agenzia nazionale INDIRE al progetto ERASMUS + per il triennio 2024-2027, è pronto ad accogliere, dal 23 al 27 marzo, le delegazioni di cinque paesi europei partner.

Docenti ed alunni provenienti dall’ Ungheria, dalla Francia, dalla Spagna, dalla Romania e dal Portogallo vivranno, insieme agli studenti e ai docenti agrigentini, una settimana intensa di esperienze didattiche realizzate all’interno di scenari paesaggistici, naturali e storici come il Parco archeologico della Valle dei Templi, la Scala dei Turchi e il centro storico della città di Agrigento.

Laboratori scientifici, artistici, motori ed espressivi sono stati progettati dagli insegnanti dell’Istituto per consentire agli studenti stranieri e ai loro accompagnatori di immergersi in metodologie didattiche innovative che la scuola Anna Frank, da tempo mette in atto nell’ottica della promozione e della facilitazione di un apprendimento per esplorazione e scoperta della realtà vissuta.

Diversi gli impegni durante l’arco della settimana come le attività di job shadowing tenute dai docenti dell’Istituto Anna Frank con i loro omologhi stranieri e due workshop: uno di musica e uno di poesia.

Alla Valle dei Templi gli studenti saranno impegnati in tre laboratori di outdoor learning che si svolgeranno tra l’area antistante al tempio Giunone, il quartiere ellenistico romano e nel giardino sensoriale. Nello scenario della Scala dei Turchi saranno, invece, realizzati laboratori di geologia, arte e sport.

Ad accogliere le delegazioni e dare loro il benvenuto sarà il Dirigente scolastico dell’Anna Frank Alfio Russo lunedì 23 marzo alla Casa Sanfilippo, mentre giovedì 26 marzo al Collegio dei Filippini, sarà il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè a porgere il saluto della città.

Ben 21 le famiglie degli alunni agrigentini che si apprestano ad ospitare gli studenti stranieri e che hanno collaborato con la scuola che, per la realizzazione della settimana dell’accoglienza, ha messo in campo le migliori forze possibili al fine di offrire a tutti i ragazzi partecipanti una grande opportunità di crescita personale in una prospettiva europea e globale.