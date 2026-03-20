Siculiana celebra il Mito: il Museo “Astro” festeggia la nascita di Ayrton Senna 

Domani, 21 marzo, nel giorno della nascita di Ayrton Senna, il Museo ASTRO (Ayrton Senna Testimonianze e Ricerca Origini) di Siculiana apre le sue porte per una celebrazione che unisce la memoria del campione alla vita della comunità.

L’iniziativa, dal titolo “Chiamata alle Origini”, nasce con l’obiettivo di trasformare il polo museale in un luogo d’incontro e partecipazione, onorando il legame profondo tra il pilota e la terra dei suoi avi. Il programma prenderà il via domani alle ore 18:00 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Scatti di un Campione” di Marco Isola, fotoreporter che ha seguito Senna lungo i circuiti di tutto il mondo, catturandone l’essenza oltre la velocità.

La serata proseguirà con l’evento “Wine and Sax”: un momento conviviale dove le note del sassofono accompagneranno una degustazione di eccellenze locali, invitando i visitatori ad abitare gli spazi del museo in un’atmosfera di condivisione.

«Festeggiare il compleanno di Ayrton all’interno del Museo ASTRO significa dare anima a un luogo che custodisce la nostra identità» – dichiara il Sindaco Giuseppe Zambito. «Il nostro obiettivo è rendere questo spazio un centro pulsante, dove la storia di un uomo che ha segnato un’epoca possa essere vissuta e partecipata da tutti, residenti e visitatori, riscoprendo le radici autentiche che lo legano a Siculiana».

Il calendario degli appuntamenti proseguirà domenica 22 marzo con visite guidate immersive, il 27 marzo con un percorso didattico dedicato alle scuole, e sabato 28 marzo con la presentazione del volume “Il Tempo dei Senna” di Giacinto Pipitone. L’evento si concluderà domenica 29 marzo con il momento musicale “C’è ritmo al museo”, un invito finale a celebrare la vitalità e la gioia di vivere che il campione brasiliano ha sempre rappresentato.