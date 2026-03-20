Agrigento

Auto contro moto al Villaggio Mosè: un ferito

Il ferito è stato trasferito in ospedale per le cure necessarie

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Brutto incidente stradale al Villaggio Mosè lungo il viale Leonardo Sciascia. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un auto e una moto di grossa cilindrata; ad avere la peggio il centauro che a bordo di un’ambulanza è stato trasferito all’Ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Non versa in pericolo di vita. Sul posto ad occuparsi della dinamica dell’incidente i Carabinieri della sezione Radiomobile di Agrigento.

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