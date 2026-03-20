Auto contro moto al Villaggio Mosè: un ferito

Brutto incidente stradale al Villaggio Mosè lungo il viale Leonardo Sciascia. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un auto e una moto di grossa cilindrata; ad avere la peggio il centauro che a bordo di un’ambulanza è stato trasferito all’Ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Non versa in pericolo di vita. Sul posto ad occuparsi della dinamica dell’incidente i Carabinieri della sezione Radiomobile di Agrigento.