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Deve scontare oltre 4 anni di carcere, arrestato 48enne a Ravanusa

Tra i reati contestati il furto aggravato, violenza privata ma anche indebita percezione del reddito di cittadinanza

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

Deve scontare una pena residua di 4 anni e 4 mesi di carcere per alcuni reati passati in giudicato quali furto aggravato, violenza privata ma anche indebita percezione del reddito di cittadinanza.

I carabinieri hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Palermo, Francesco Vasapolli, 48 anni, originario di Canicattì ma da tempo residente a Ravanusa. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. 

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