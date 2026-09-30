Agrigento

La giavellottista Parolino torna ad allenarsi all’Esseneto: “Un inizio non solo per me ma per tanti atleti”

Tanti risultati nel mondo dello sport ma sicuramente il più grande è quello di tornare ad allenarsi nella sua città

Pubblicato 1 ora fa
Da Irene Milisenda



Coraggio, passione, e tanto amore per lo sport. Le trasferte a Catania, poi ad Enna, ma la giavellottista Giusy Parolino non si è mai arresa, ha portato a casa tanti risultati, ma il più grande è sicuramente tornare ad allenarsi a casa sua, nella sua Agrigento, quella stessa città che l’ha costretta ad andare altrove per la mancanza di un impianto sportivo di atletica leggera.

L’atleta agrigentina ha varcato con tanta emozione il campo dello stadio Esseneto; fianco a lei gli amici di sempre e la neo assessore allo sport del Comune di Agrigento, Elisa Torregrossa. “Che possa essere l’inizio di una nuova stagione per lo sport ad Agrigento, non solo per me, ma per tutti gli atleti e soprattutto per i tanti giovani che vogliono praticare sport”, ha dichiarato la giavellottista Parolino atleta della ASD Milone Siracusa, medaglia d’oro nel lancio del giavellotto.

Si apre dunque una nuova pagina per la campionessa  che ritornerà in pedana a gennaio 2027 con la consueta partecipazione alla  fase regionale dei Campionati lanci lunghi invernali Assoluti. Ma oltre a gareggiare l’atleta pensa a rilanciare lo sport in città; di fatti insieme all’assessore Torregrossa stanno portando avanti il progetto “Adotta un campione” che punta a far avvicinare e ad inserire i più piccoli nelle realtà sportive del territorio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.34/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.34/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Incidente stradale a Torre di Gaffe, 4 feriti
Apertura

Mazzette per i certificati necroscopici, indagati 17 impresari e due medici legali dell’Asp
Agrigento

Anziano cade in casa e rimane ferito, necessario l’intervento di 118 e Vigili del fuoco
di Irene Milisenda

Caro carburanti, sit-in dei pescatori e armatori di Porto Empedocle: “meglio fermarci”
Apertura

Azienda agricola con tutti i dipendenti “in nero”, attività sospesa e 25 mila euro di multa 
banner italpress istituzionale banner italpress tv