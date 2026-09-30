La giavellottista Parolino torna ad allenarsi all’Esseneto: “Un inizio non solo per me ma per tanti atleti”





Coraggio, passione, e tanto amore per lo sport. Le trasferte a Catania, poi ad Enna, ma la giavellottista Giusy Parolino non si è mai arresa, ha portato a casa tanti risultati, ma il più grande è sicuramente tornare ad allenarsi a casa sua, nella sua Agrigento, quella stessa città che l’ha costretta ad andare altrove per la mancanza di un impianto sportivo di atletica leggera.

L’atleta agrigentina ha varcato con tanta emozione il campo dello stadio Esseneto; fianco a lei gli amici di sempre e la neo assessore allo sport del Comune di Agrigento, Elisa Torregrossa. “Che possa essere l’inizio di una nuova stagione per lo sport ad Agrigento, non solo per me, ma per tutti gli atleti e soprattutto per i tanti giovani che vogliono praticare sport”, ha dichiarato la giavellottista Parolino atleta della ASD Milone Siracusa, medaglia d’oro nel lancio del giavellotto.

Si apre dunque una nuova pagina per la campionessa che ritornerà in pedana a gennaio 2027 con la consueta partecipazione alla fase regionale dei Campionati lanci lunghi invernali Assoluti. Ma oltre a gareggiare l’atleta pensa a rilanciare lo sport in città; di fatti insieme all’assessore Torregrossa stanno portando avanti il progetto “Adotta un campione” che punta a far avvicinare e ad inserire i più piccoli nelle realtà sportive del territorio.