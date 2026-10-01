Agrigento

Buca stradale in via Crispi, impiegato la prende in pieno con lo scooter e resta ferito 

La Protezione civile aveva segnalato la buca transennando l’area ma qualcuno, non si sa per quale motivo, avrebbe spostato le barriere

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

Un impiegato trentenne di Agrigento è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a causa di una buca. È accaduto in via Crispi, nel centro della Città dei templi. L’uomo viaggiava a bordo del suo scooter quando, dopo aver centrato la buca, è caduto rovinosamente sul selciato.

L’avvallamento è stato provocato dal violento nubifragio che si è abbattuto negli scorsi giorni ad Agrigento. Secondo quanto ricostruito, la Protezione civile aveva segnalato la buca transennando l’area ma qualcuno, non si sa per quale motivo, avrebbe spostato le barriere. Il 30enne, non accorgendosi del manto stradale dissestato, ha preso in pieno la buca cadendo sull’asfalto. Danni anche allo scooter. Adesso l’agrigentino potrebbe valutare anche di agire legalmente e chiedere un risarcimento danni. 

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