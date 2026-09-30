Agrigento

Lotta al tumore al seno, la Stazione centrale di Agrigento si tinge di fucsia

La campagna “Ottobre in rosa” è promossa dalla LILT - Nastro Rosa

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Nel mese di ottobre, in occasione della campagna di sensibilizzazione “Ottobre Rosa” promossa dalla LILT – Nastro Rosa, moltissimi monumenti in Italia e nel mondo si tingono di rosa fucsia per ricordare l’importanza della prevenzione del tumore al seno. Ad Agrigento la facciata della stazione dei treni in piazza Marconi già da questa sera si è tinta di fucsia.
In Italia una donna su otto nell’arco della vita, circa 56.000 donne e 600 uomini ogni anno vengono colpiti da timore.
Grazie ai progressi della ricerca, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi continua ad aumentare: nel nostro Paese, dagli anni Novanta a oggi è cresciuta dal 78% fino all’89,5%, numeri che significano migliaia di vite salvate. Ma finché tutte le donne non avranno le stesse possibilità di cura, il Nastro Rosa di AIRC non sarà completo.
Il traguardo può sembrare vicino, ma il cosiddetto “ultimo miglio” è sempre il più difficile e complesso, dove si affrontano le forme più aggressive e quelle che non rispondono alle terapie attualmente disponibili. E qui la ricerca può fare la differenza, trasformando nuove scoperte in opportunità di cura.(Foto Carmelo Petrone)

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