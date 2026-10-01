Fermato a Ribera con 1.2 chili di cocaina, operaio chiede di patteggiare 

Lo scorso giugno era stato fermato dai carabinieri mentre trasportava 1.2 chili di cocaina in auto. A quattro mesi dal suo arresto il quarantenne Alfio Palazzolo, operaio catanese, chiede di patteggiare una pena di tre anni e dieci mesi di reclusione. L’istanza è stata avanzata dal suo difensore, l’avvocato Mauro Tirnetta.

Una prima richiesta, non accolta, era quella di scontare 3 anni e 6 mesi. Adesso sarà il giudice a ratificare o meno l’eventuale accordo processuale. Palazzolo venne fermato dai militari dell’Arma in località Giardinello, in territorio di Ribera. Il carico di cocaina stava per essere consegnato e avrebbe rifornito le piazze di spaccio del comune crispino e di Sciacca.