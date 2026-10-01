Fermato a Ribera con 1.2 chili di cocaina, operaio chiede di patteggiare
Lo scorso giugno era stato fermato dai carabinieri mentre trasportava 1.2 chili di cocaina in auto
Lo scorso giugno era stato fermato dai carabinieri mentre trasportava 1.2 chili di cocaina in auto. A quattro mesi dal suo arresto il quarantenne Alfio Palazzolo, operaio catanese, chiede di patteggiare una pena di tre anni e dieci mesi di reclusione. L’istanza è stata avanzata dal suo difensore, l’avvocato Mauro Tirnetta.
Una prima richiesta, non accolta, era quella di scontare 3 anni e 6 mesi. Adesso sarà il giudice a ratificare o meno l’eventuale accordo processuale. Palazzolo venne fermato dai militari dell’Arma in località Giardinello, in territorio di Ribera. Il carico di cocaina stava per essere consegnato e avrebbe rifornito le piazze di spaccio del comune crispino e di Sciacca.