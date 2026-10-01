Apertura

Fermato a Ribera con 1.2 chili di cocaina, operaio chiede di patteggiare 

Lo scorso giugno era stato fermato dai carabinieri mentre trasportava 1.2 chili di cocaina in auto

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Lo scorso giugno era stato fermato dai carabinieri mentre trasportava 1.2 chili di cocaina in auto. A quattro mesi dal suo arresto il quarantenne Alfio Palazzolo, operaio catanese, chiede di patteggiare una pena di tre anni e dieci mesi di reclusione. L’istanza è stata avanzata dal suo difensore, l’avvocato Mauro Tirnetta.

Una prima richiesta, non accolta, era quella di scontare 3 anni e 6 mesi. Adesso sarà il giudice a ratificare o meno l’eventuale accordo processuale. Palazzolo venne fermato dai militari dell’Arma in località Giardinello, in territorio di Ribera. Il carico di cocaina stava per essere consegnato e avrebbe rifornito le piazze di spaccio del comune crispino e di Sciacca. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.34/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.34/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Il mandamento mafioso di Canicattì e la nuova Stidda: 9 condanne 
Agrigento

Calci e pugni a ventenne per rubargli 100 euro, una denuncia a Villaggio Mosè
Apertura

Fermato a Ribera con 1.2 chili di cocaina, operaio chiede di patteggiare 
Agrigento

Buca stradale in via Crispi, impiegato la prende in pieno con lo scooter e resta ferito 
Apertura

Deve scontare oltre 4 anni di carcere, arrestato 48enne a Ravanusa
banner italpress istituzionale banner italpress tv