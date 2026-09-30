Caro Carburanti, ok Ars a 15 mln per pescatori e agricoltori

Via libera ai decreti interassessoriali che definiscono i parametri per assegnare i contributi contro il caro-carburanti a favore delle imprese dell’agricoltura e della pesca. I provvedimenti danno attuazione a quanto disposto dalla legge regionale 13/2026, che ha complessivamente destinato a queste due misure 15 milioni di euro. La terza Commissione Attivita’ produttive dell’Assemblea regionale siciliana questa mattina ha dato parere favorevole ai due decreti attuativi firmati dagli assessori all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, Luca Sammartino, e all’Economia, Alessandro Dagnino.

“Con il via libera dell’Ars – afferma il presidente della Regione Renato Schifani – possiamo adesso procedere verso l’erogazione degli aiuti per i quali abbiamo stanziato apposite risorse. Diamo un contributo a due settori fondamentali della nostra economia per fronteggiare l’aumento del prezzo dei carburanti dovuto alla crisi in Medio Oriente. Ringrazio il presidente e i componenti della Commissione parlamentare per la fattiva e concreta attenzione a questo tema, nell’interesse delle nostre categorie produttive”.

Alle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca professionale, inclusi gli operatori della pesca artigianale e le imprese autonome della piccola pesca con unita’ iscritte nei relativi registri degli uffici marittimi della Regione, sono destinati 5 milioni di euro. Gli interventi, gestiti dal dipartimento regionale della Pesca mediterranea ed erogati in conformita’ al regime de minimis, saranno addizionali e integrativi a quelli gia’ avviati a valere sul Programma nazionale Feampa 2021/2027.

Dieci milioni di euro sono, invece, sono destinati alle aziende agricole e a quelle cosiddette conto terziste, che esercitano l’attivita’ agro-meccanica, che operano in Sicilia. A esse potra’ essere riconosciuto un contributo diretto nella misura massima del 70% del maggior costo sostenuto per l’acquisto di gasolio agevolato, nel periodo tra il primo marzo e il 30 giugno di quest’anno. Il contributo non potra’ superare i 50 mila euro. Anche in questo caso il beneficio e’ riconosciuto in conformita’ al regime de minimis. Il dipartimento regionale dell’Agricoltura pubblichera’ il relativo avviso per la presentazione delle istanze

“Si tratta di un sostegno forte e concreto alle imprese siciliane – dichiara l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – che devono fare i conti con il caro carburante. La Regione investira’ 15 milioni di euro, un primo passo per lenire le difficolta’ in cui versano i nostri agricoltori e i nostri pescatori. Guardiamo con fiducia al governo nazionale per ulteriori aiuti: la Sicilia non puo’ pagare il prezzo dell’insularita’”.