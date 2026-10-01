Calci e pugni a ventenne per rubargli 100 euro, una denuncia a Villaggio Mosè

Avvicinato, aggredito e preso a calci e pugni per portargli via il portafoglio. È successo in pieno pomeriggio nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento, dove un ventenne ospite di un centro di accoglienza è stato picchiato e rapinato. Il fatto è avvenuto lungo il viale Leonardo Sciascia, nel centro del quartiere commerciale.

A finire nei guai un coetaneo, originario della Tunisia, senza fissa dimora. Il ragazzo è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato. In corso di identificazione anche il complice che ha agito insieme a lui. La vittima del pestaggio è stata avvicinata con una scusa e poi presa a calci e pugni prima di cadere stordito sul selciato. A quel punto i due malviventi gli hanno rubato il portafoglio all’interno del quale erano custoditi circa 100 euro per poi fuggire in monopattino.