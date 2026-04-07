Incendiato il furgoncino del C.I.R.S.: attività al servizio di più fragili

Dato alle fiamme un furgoncino utilizzato per le attività quotidiane a favore delle donne vittime di violenza e, soprattutto, dei loro bambini ospiti di una casa famiglia. E’ accaduto, ieri, a Messina. Lo rende noto il Cirs – Comitato Italiano Reinserimento Sociale ETS. “Non si tratta del primo episodio, purtroppo – si legge in una nota -. Un evento analogo si era già verificato circa tre anni fa, circostanza che conferisce a quanto accaduto ieri un rilievo ancora maggiore”. “Lavorare ogni giorno accanto a persone che vivono situazioni complesse significa anche esporsi e assumersi responsabilità importanti. È un impegno che, talvolta, comporta rischi reali, ma che continuiamo a portare avanti con determinazione – dichiara la Presidente del Cirs, Maria Celeste Celi -. Nonostante quanto accaduto, le attività proseguono senza interruzioni. La nostra è una missione che richiede coraggio, presenza e responsabilità quotidiana”. Il Cirs esprime “una ferma condanna per quanto accaduto: colpire una realtà che opera al servizio degli altri e dei più fragili significa colpire un presidio di cura, dignità e speranza per l’intero territorio”.



