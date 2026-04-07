Cultura

Festa Sant’Angelo a Licata, chiude i festeggiamenti Fausto Leali

Il 6 maggio, alle ore 21:30, in Piazza Progresso

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

In occasione delle Feste di Maggio e in onore del Santo Patrono Sant’Angelo Martire, il programma dei festeggiamenti si concluderà con un grande evento musicale. Il 6 maggio, alle ore 21:30, in Piazza Progresso, a Licata, si terrà il concerto dell’artista Fausto Leali, una delle voci più amate della musica italiana.

“Un appuntamento speciale per vivere insieme una serata di musica, tradizione e condivisione. Vi aspettiamo numerosi in piazza per celebrare insieme questi momenti di festa”, dichiara il sindaco Angelo Balsamo.

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