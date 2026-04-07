Sciacca

Galleria Belvedere, vertice al comune di Sciacca presieduto dal prefetto Caccamo

L'incontro era stato sollecitato nei giorni scorsi dal deputato Michele Catanzaro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 Si è svolta la riunione del Comitato Operativo Viabilità al comune di Sciacca presieduta dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo. Al centro dell’attenzione la viabilità alternativa durante i lavori di demolizione e ricostruzione della Galleria Belvedere, che per almeno 4 anni divideranno in due la strada statale 115. Accanto al rappresentante del governo in provincia di Agrigento il sindaco Fabio Termine. Presenti anche i dirigenti delle forze dell’ordine, compresi i vigili del fuoco, i responsabili e i progettisti di Anas e i rappresentanti degli uffici comunali.

L’incontro era stato sollecitato nei giorni scorsi dal deputato Michele Catanzaro che in una nota dichiara: “Ringrazio il prefetto Caccamo per la celere risposta. È fondamentale trovare una sintesi che rispetti le esigenze dell’opera pubblica sulla SS 115, in particolare per i lavori alla galleria Belvedere, e il richiamo dei cittadini affinché ci siano minori disagi possibili nel corso del lungo periodo di viabilità alternativa che ci sarà nel centro cittadino”, ha dichiarato l’Onorevole Catanzaro che ha anche rivolto un appello all’Anas affinché ci sia un’attenzione alle richieste della comunità, garantendo una gestione efficiente dei lavori e creando le condizioni per una viabilità alternativa nel centro abitato di Sciacca che agevoli i residenti e gli stessi automobilisti in transito nel tratto che collega le province di Agrigento e Trapani.

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