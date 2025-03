Dimissioni Di Mauro: “Solo indiscrezioni” ma entro marzo pronto il nuovo assessore 

Prima la notizia rilanciata dal Giornale di Sicilia su imminenti dimissioni. Nella serata di ieri, invece, è arrivata la replica che le ha definite soltanto come “indiscrezioni” ma con una “riflessione in corso”. Il destino di Roberto Di Mauro alla guida dell’assessorato regionale dell’Energia potrebbe essere segnato. Il decano dell’Assemblea Regionale Siciliana, alla sua sesta legislatura, potrebbe fare un passo indietro entro il mese di marzo, non prima di aver ricevuto il report sulle spese dei fondi comunitari. Come riporta il quotidiano La Sicilia.

Chi è vicino a Di Mauro parla di una effettiva “stanchezza” dell’assessore, altri invece ipotizzano un feeling mai sbocciato con il governatore Schifani e alcune tensioni registrate nell’adempimento del delicato compito tra Energia e Rifiuti. E, nonostante le smentite anche del capo dell’Mpa Raffaele Lombardo, è già partito il toto-nomi. Tre quelli in corsa per sostituire l’assessore agrigentino: l’ex vicesindaco di Enna Francesco Colianni, che ieri sera ha però smentito; l’ex assessore regionale e magistrato Massimo Russo e Antonio Scavone, primario di radiologia in pensione.