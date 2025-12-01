Apertura

Dramma a Realmonte, 47enne suicida nella casa di campagna 

Il cadavere di un quarantasettenne è stato rinvenuto in un appezzamento di terreno a Realmonte

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Il cadavere di un quarantasettenne è stato rinvenuto in un appezzamento di terreno a Realmonte. Il fondo è di proprietà della vittima che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe tolto la vita impiccandosi ad un albero. Non è chiaro il motivo dell’insano gesto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La salma è stata restituita ai familiari.  

