Tenta di truffare anziana ma figlio e genero sono carabinieri, arrestato 

Ha tentato la truffa del finto carabiniere ad un’anziana di Sciacca ma ad attenderlo c’erano figlio e genero della donna, entrambi militari dell’Arma

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Tenta di mettere a segno l’ormai nota truffa del finto carabiniere ai danni di un’anziana ma ad attenderlo ci sono il figlio ed il genero della donna, entrambi militari dell’Arma. È successo a Sciacca dove un trentaseienne originario della provincia di Catania è stato arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata.

L’uomo, spacciandosi per un carabiniere, ha contattato la donna di 75 anni dicendole che avrebbe dovuto sganciare diverse migliaia di euro per tirare fuori da presunti guai giudiziari la figlia. L’anziana non si è fatta prendere dal panico e ha chiamato il figlio ed il genero, entrambi carabinieri in servizio a Sciacca. Quando il truffatore si è presentato alla porta di casa ha trovato i due militari dell’Arma che lo hanno arrestato in flagranza. L’indagato è stato trasferito in carcere in attesa della convalida del provvedimento. 

