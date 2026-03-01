“Dammi 50 euro e ti restituisco il portafogli”, denunciata per estorsione

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania sono intervenuti nel centro cittadino a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di un 78enne, residente a Portopalo di Capo Passero.

L’uomo ha riferito ai militari di aver più volte incontrato una 36enne, originaria della Romania, e che nel corso dell’ultimo incontro, avvenuto all’interno della propria autovettura, la stessa si sarebbe impossessata del suo portafogli contenente denaro contante, documenti personali e carte di pagamento. In seguito al furto, la vittima avrebbe più volte contattato la donna per ottenere almeno la restituzione dei documenti, ricevendo però, come risposta, una richiesta estorsiva: “Dammi 50 euro e ti restituisco il portafogli”.

Nonostante la consegna del denaro, però, la donna non avrebbe restituito il portafogli né i documenti, continuando anzi a pretendere ulteriori somme.

Stanco di questi ricatti, l’uomo si è deciso a sporgere denuncia e, nel pomeriggio, proprio mentre si stava recando in caserma in compagnia di un amico, ha riconosciuto la giovane per strada e ha pertanto chiamato il 112 NUE, chiedendo l’intervento dei Carabinieri.

All’arrivo della gazzella, la donna, risultata priva di documenti di identità, è stata accompagnata presso la caserma per gli accertamenti del caso. Nel frattempo, la vittima ha formalizzato denuncia-querela nei suoi confronti per il reato di estorsione.

Sulla base degli elementi raccolti nell’immediatezza e fatte salve le successive valutazioni dell’Autorità Giudiziaria, la giovane è stata denunciata per il reato ipotizzato, rimanendo ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.