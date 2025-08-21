Apertura

Dramma in piscina, bimbo di 2 anni sfugge ai familiari e muore annegato 

A quanto si apprende il bambino sarebbe annegato in una piscina gonfiabile

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un bambino di 2 anni è morto questa mattina a Caucana, una frazione di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. A quanto si apprende il bambino sarebbe annegato in una piscina gonfiabile. Il piccolo, appartenente a una nota famiglia produttori di olio di Comiso, sarebbe sfuggito al controllo dei familiari, si sarebbe arrimpicato sulla scaletta della piscina gonfiabile e sarebbe caduto dentro. A trovare il corpo la nonna. Sul posto 118 carabinieri, indaga la Procura di Ragusa.

