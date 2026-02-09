Museo Pietro Griffo, doppio appuntamento per festeggiare San Valentino e Carnevale

Doppio appuntamento al Museo Archeologico Pietro Griffo per festeggiare San Valentino e il Carnevale. Sabato 14 febbraio alle 16 è prevista la speciale visita guidata “L’amore al tempo degli dei” per celebrare l’amore in tutte le sue declinazioni nell’antichità greca e romana: un itinerario di visita tematico tra le vetrine del Museo promosso dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Nel corso della visita condotta dagli operatori archeologi di CoopCulture, gli ospiti avranno modo di soffermarsi su diverse tipologie di reperti: non soltanto preziosi vasi sui quali campeggiano bellissime figure che immortalano innamorati, creature mostruose, guerrieri e dee, ma anche di reperti che restituiscono uno spaccato sulla percezione dell’amore di tutti i giorni come veniva vissuto oltre 2500 anni fa. Tra monili, epigrafi, “portagioie”, porta profumi e porta trucchi, ex voto di diverse fogge e materiali, pesi da telaio e tanti altri oggetti ancora, i visitatori avranno modo di riflettere sull’amore e le sue varie sfaccettature ai tempi di Akràgas e Agrigentum (biglietto 5 euro).

Domenica 15 febbraio, sempre alle 16, tocca ai bambini a cui è dedicato il laboratorio di carnevale “Gli dei in maschera”. Tra le vetrine e presso l’aula didattica del Museo Griffo, i bimbi di età compresa tra i 6 e i 12 anni potranno scatenare la loro fantasia utilizzando colla, tempere e pennelli per realizzare una maschera con le sembianze del personaggio mitologico a loro più caro, prendendo spunto dalle figure di eroine, eroi e divinità riportate sui reperti archeologici esposti. Al termine dell’attività, dopo aver presentato ai compagni di laboratorio la maschera del personaggio mitologico appena riprodotto, ciascun partecipante porterà con sé il manufatto in ricordo dell’esperienza. Il laboratorio costa 5 euro.