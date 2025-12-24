Sequestrati circa 112 tonnellate di pesce: controlli anche a Sciacca e Aragona

La capitaneria di porto di Palermo ha sequestrato circa 112 tonnellate di pesce effettuando 1.410 controlli in mercati rionali, centri di distribuzione all’ingrosso, piattaforme logistiche e unità da pesca. Il bilancio complessivo dell’operazione Fish è di 78 sanzioni amministrative per 116.000 euro.

Nel solo territorio di Palermo sono stati individuati 15.500 chili di pesce privi di tracciabilità o con termini di conservazione superati, portando al sequestro totale di 75 tonnellate di merce, gran parte della quale è stata distrutta perché giudicata non idonea al consumo umano.

A Sciacca i militari della Capitaneria di porto hanno ispezionato un deposito locale per verificare eventuali violazioni in materia di Haccp: in totale sono stati sequestrati 3 mila chili di prodotti ittici ed elevate sanzioni per 3 mila euro. Ad Aragona, è stato ispezionato il deposito di un grossista che aveva, tra le altre cose, 330 chili di prodotti giudicati non idonei al consumo alimentare. Per il titolare dell’attività 2 mila euro di multa.