Scappa all’alt dei Carabinieri: bloccato, era alla guida ubriaco 

Momenti di tensione in serata a Catania, dove un’attenta e coordinata azione dei Carabinieri ha permesso di interrompere una condotta di guida estremamente pericolosa, evitando conseguenze ben più gravi per l’incolumità pubblica.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante hanno notato un’autovettura che percorreva a velocità sostenuta le strade attorno a un’area molto frequentata da cittadini e turisti, compiendo manovre pericolose e ingiustificate. Alla vista dei Carabinieri, il conducente, un uomo di 39 anni residente a Catania, invece di fermarsi, si è dato ad una fuga spericolata per le vie del quartiere, percorrendo più strade anche contromano, mettendo così seriamente a rischio pedoni e automobilisti.

La sua corsa è terminata solo dopo un incidente stradale da lui causato, che non ha fermato tuttavia la volontà dell’uomo di sottrarsi al controllo, fino a quando, tallonato dai militari, è stato costretto ad arrestare definitivamente la marcia.

Una volta bloccato, il 39enne ha anche cercato di scappare a piedi, ma è stato messo in sicurezza dai Carabinieri. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato un evidente stato di ebbrezza alcolica, confermato poi da test specifici dai quali è emerso che aveva un tasso alcolemico ampiamente superiore ai limiti consentiti dalla legge. Venivano inoltre riscontrate ulteriori violazioni al Codice della Strada, tra cui la mancanza di copertura assicurativa e il mancato uso delle cinture di sicurezza.Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e sanzionato per le altre violazioni accertate