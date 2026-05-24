Elezioni ad Agrigento, hanno votato i candidati sindaco Di Rosa e Gentile





Dopo i candidati sindaco Alonge e Sodano, hanno votato da poco anche i candidati sindaco Giuseppe Di Rosa e Luigi Gentile. Il candidato sindaco di Agrigento, Luigi Gentile, ha votato presso la scuola Anna Frank al Quadrivio, vivendo con emozione e senso di responsabilità uno dei momenti più significativi della campagna elettorale. “Ho appena votato con serenità e profonda convinzione. È un gesto semplice, ma carico di significato: è la sintesi di un percorso vissuto tra la gente, ascoltando, confrontandomi e mettendoci sempre la faccia. Ho cercato di dare tutto me stesso per questa città, senza mai rinunciare alla mia identità e ai miei valori. Adesso non resta che affidarsi alla volontà dei cittadini. Comunque vada, Agrigento resta la mia priorità e il mio impegno non si fermerà qua”, ha detto Gentile all’uscita dal seggio.

E’ stato accompagnato dalla moglie e dalla figlia il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa che ha votato presso la scuola Castagnolo di via Esseneto. “Saranno elezioni che passeranno certamente alla storia, poca democrazia e anche disorganizzata, l’amministrazione uscente ha mostrato il peggio anche per la disorganizzazione nelle competenze che dipendono da loro”, ha detto a margine del voto il candidato sindaco Di Rosa lasciando il seggio.