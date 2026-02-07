Evade dai domiciliari per chiedere una sigaretta, assolto 34enne 

Assoluzione per particolare tenuità del fatto. Lo ha disposto il giudice del tribunale di Agrigento, Antonella Ciraulo, nei confronti di un trentaquattrenne egiziano accusato di evasione. L’uomo, che si trovava ristretto in una comunità, era stato denunciato dai carabinieri nell’estate 2024 in seguito ad un controllo.

Secondo quanto ricostruito, infatti, il 34enne era uscito dalla struttura per chiedere una sigaretta ad un passante. Dopo averla fumata avrebbe fatto rientro in comunità. Il pm Alfonsa Fiore aveva chiesto la condanna a 6 mesi di reclusione mentre la difesa, rappresentata dall’avvocato Leonardo Marino, ha chiesto l’assoluzione per particolare tenuità del fatto. Tesi, quest’ultima, condivisa dal tribunale che ha scagionato l’imputato.