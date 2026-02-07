Nasconde il crack tra i vestiti del figlio minorenne, due arresti

Due arresti per spaccio da parte dei carabinieri della compagnia Palermo piazza Verdi, a Palermo. Nel corso di un servizio, i militari della Stazione Villagrazia hanno tratto in arresto in flagranza di reato, nel quartiere Falsomiele, un palermitano di 21 anni, gia’ noto alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento e’ scaturito da un’attivita’ di osservazione che ha consentito, di notare un sospetto andirivieni di persone. In tale contesto, il giovane e’ stato visto prelevare qualcosa dal sottosella di una bicicletta elettrica parcheggiata poco distante.

Il presunto spacciatore e’ stato fermato con ancora tra le mani una busta in cellophane con dosi di cocaina. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire complessivamente quasi 60 dosi della stessa sostanza stupefacente e circa 700 euro in contanti, custoditi all’interno di un borsello. Nell’ambito di un’altra attivita’, i carabinieri della Stazione di Brancaccio, hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio un pregiudicato di 33 anni, gia’ sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione e cinque dosi tra cocaina e crack, in un calzino nascosto nelle scarpe del figlio minore. Nel medesimo contesto e’ stato inoltre sequestrato un sistema di videosorveglianza, composto da telecamere collegate a un Dvr, installato dall’indagato al fine di monitorare l’area. Gli arresti sono stati convalidati dal gip che ha applicato al 21enne le misure dell’obbligo di dimora e della presentazione alla polizia giudiziaria mentre per il 33enne, e’ stata disposta la misura cautelare in carcere.