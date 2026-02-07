“Se non mi dai i soldi ti ammazzo”, 35enne denunciato per aver picchiato l’anziana madre 

È una brutta vicenda familiare quella che arriva direttamente da un piccolo comune della provincia di Agrigento. Un figlio che aggredisce la madre.

Un trentacinquenne disoccupato è stato denunciato alla procura della Repubblica per i reati di maltrattamenti in famiglia e minacce. Soltanto l’arrivo dei carabinieri ha scongiurato conseguenze ben peggiori.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe andato in escandescenza per l’ennesima volta alzando le mani alla madre di 75 anni. La donna ha riportato qualche lesione ma per fortuna niente di grave. “Se non mi dai i soldi ti ammazzo” le avrebbe detto l’indagato. Provvidenziale l’intervento dei militari dell’Arma.