Calcio

Vigor Gela–Akragas, Casucci presenta la sfida: “Orgoglioso di indossare la maglia della mia città”

Domenica allo stadio Vincenzo Presti di Gela si recupera la sfida di campionato tra Vigor Gela e Akragas SLP,

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

Domenica allo stadio Vincenzo Presti di Gela si recupera la sfida di campionato tra Vigor Gela e Akragas SLP, gara in programma l’8 febbraio 2026. A presentare il match è Cristian Casucci, ultimo arrivato in casa biancazzurra, che mercoledì ha fatto il suo esordio in Coppa Italia indossando la maglia numero 10.
«Mercoledì ho fatto l’esordio nell’undici iniziale con questa maglia e le sensazioni sono state molto forti – ha raccontato Casucci –. Non tanto per il numero, quanto perché indossare la maglia della propria città è sempre motivo di grande orgoglio».

Sulla preparazione della sfida di Gela, il centrocampista mantiene un profilo equilibrato: «La partita si prepara come tutte le altre, perché ogni gara è importante. Come ho sempre detto, è solo il lavoro che può aiutarci. Preparando al meglio ogni impegno, alla fine potremo trarre le nostre conclusioni, sperando che siano positive». Ottimo anche l’impatto con il gruppo: «Mi hanno accolto davvero alla grande, sono tutti ragazzi speciali. Per quanto riguarda il mio contributo, non mi resta che mettermi a disposizione del mister e della squadra, fare quello che mi viene chiesto e lavorare ogni giorno».

Casucci guarda con fiducia al recupero di domenica: «Fisicamente sto bene e spero di essere pronto per la sfida, per dare il mio contributo e mettermi a disposizione della squadra»

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

Inchiesta antidroga “Rav”, 10 arresti
Agrigento

“Se non mi dai i soldi ti ammazzo”, 35enne denunciato per aver picchiato l’anziana madre 
Apertura

Ladri di rame lasciano al buio un intero quartiere, indagini 
Agrigento

Evade dai domiciliari per chiedere una sigaretta, assolto 34enne 
Catania

In auto con 4 chili di cocaina, arrestato 35enne
Apertura

Mafia Villaseta e Porto Empedocle: gli esami scientifici svelano segreti inaspettati
banner italpress istituzionale banner italpress tv