Ladri di rame lasciano al buio un intero quartiere, indagini 

Un intero quartiere è rimasto al buio in seguito al furto di ben 350 chili di conduttori in rame. È accaduto a Santo Stefano Quisquina dove ignoti malviventi hanno rubato l’oro “rosso” creando non pochi disagi ai residenti di contrada “Contuberna”.

Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 7.500 euro. A fare la scoperta è stato il responsabile di zona del gestore al quale non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione.