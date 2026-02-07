Catania

In auto con 4 chili di cocaina, arrestato 35enne

Rinvenuti e sottoposti a sequestro quattro panetti contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di circa 4 Kg

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione



Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato un 35enne, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecito spaccio di sostanze stupefacenti, si era appreso che l’utilizzatore di una determinata autovettura avrebbe fatto rientro nella città di Catania trasportando un ingente quantitativo di droga.

Per tale ragione, personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Catania ha effettuato un servizio di osservazione che ha permesso di individuare il suddetto veicolo mentre stava rientrando in Sicilia. 

Gli operatori, unitamente ai componenti della Squadra Cinofili dell’U.P.G. e S.P., procedevano quindi ad identificarne l’occupante e ad effettuare una perquisizione del mezzo. L’attività di ricerca dava esito positivo in quanto, all’interno dell’intercapedine dello sportello destro, dopo aver rimosso il relativo pannello, venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro quattro panetti contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di circa 4 Kg. 

Per quanto sopra, il soggetto è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’A.G., è stato associati alla Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza

