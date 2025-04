Fallisce il furto con spaccata in una tabaccheria, l’auto ritrovata bruciata

Tentato furto con spaccata in una tabaccheria nel centro di Canicattì. Ignoti malviventi, utilizzando una Fiat Uno come ariete, hanno provato a sfondare la saracinesca dell’esercizio commerciale in Corso Umberto I la scorsa notte.

Un colpo che però non è andato a segno anche perchè si è immediatamente attivato l’allarme del negozio. I banditi hanno così desistito e sono fuggiti. La stessa automobile utilizzata per il tentato furto è stata poi rinvenuta completamente bruciata in contrada Montagna. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità della banda. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.