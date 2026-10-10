Favara, ai domiciliari ma con la droga in casa: 40enne finisce in carcere 

È stato sorpreso in possesso di cocaina e marijuana nonostante si trovasse in casa ristretto agli arresti domiciliari. Un quarantenne di Favara è stato così arrestato, per detenzione ai fini di sostanze stupefacenti, e questa volta è finito in carcere.

Sono stati i carabinieri della tenenza di Favara ad eseguire un mirato controllo nel domicilio dell’indagato. Al termine della perquisizione i militari dell’Arma hanno rinvenuto 15 grammi tra cocaina e marijuana. L’uomo si trovava ristretto ai domiciliari poiché, in precedenza, era stato trovato in possesso di 250 grammi di cocaina, due pistole a salve modificate e diverse cartucce.