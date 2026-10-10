Enna

Falsa testimonianza, chiesti 2 anni di carcere per il vescovo di Piazza Armerina

Secondo l'accusa avrebbe mentito su circostanze rilevanti emerse nel corso del processo che ha portato alla condanna definitiva del sacerdote Giuseppe Rugolo per violenza sessuale a danno di minori

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

Il pm di Enna Santo Di Gregorio, nel corso dell’udienza con rito abbreviato che vede imputato per falsa testimonianza il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana e il suo vicario giudiziale e attuale parroco della chiesa madre di Enna, Vincenzo Murgano, ha chiesto per entrambi due anni di carcere senza sospensione della pena e con la richiesta espressa dell’esclusione delle attenuanti. La sentenza è prevista per il prossimo 11 dicembre. Secondo la Procura di Enna, che ha chiesto il rinvio a giudizio, il vescovo Gisana e il vicario Murgano avrebbero mentito su circostanze rilevanti emerse nel corso del processo che ha portato alla condanna definitiva del sacerdote Giuseppe Rugolo per violenza sessuale a danno di minori. A denunciare era stato Antonio Messina, unica parte civile ammessa in aula, assistito dall’avvocata Eleanna Parasiliti Molica. Gisana e Murgano non erano presenti in aula. 

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