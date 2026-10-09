Agrigento

Maltempo, sospese le visite a Burgio per le giornate Fai

Lo comunica la delegazione Fai di Agrigento

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

Maltempo e temporali in arrivo anche nella provincia di Agrigento. La protezione civile ha diramato l’avviso di allerta arancione. “Le visite presso il borgo di Burgio in occasione delle giornate Fai d’Autunno saranno Sospese per tutta la mattinata a tutela della sicurezza del personale e dei visitatori. Chiuso al pubblico anche il giardino della Kolymbethra”, si legge in una nota del Fai delegazione di Agrigento.

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