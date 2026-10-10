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Furgone fuori strada, muore operaio di 52 anni: grave il collega

A perdere la vita Gino Lupica, un operaio di 52 anni che viaggiava a bordo di un furgone. Grave un collega di 44 anni che era con lui

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

Un grave incidente stradale si e’ verificato sull’autostrada A20 all’altezza di Capo d’Orlando. A perdere la vita Gino Lupica, un operaio di 52 anni che viaggiava a bordo di un furgone. Grave un collega di 44 anni che era con lui. L’incidente si e’ verificato nella corsia di marcia in direzione Palermo.

Secondo una prima ricostruzione i due uomini erano a bordo di un furgoncino che, per cause da accertare, e’ uscito di strada finendo in uno spiazzo all’esterno di un’abitazione privata. Per uno dei due occupanti non c’e’ stato nulla da fare. L’altro e’ stato portato in ambulanza all’ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. 

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