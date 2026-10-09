Sicilia

Maltempo, allerta arancione in Sicilia

Sono previste precipitazioni diffuse, anche di forte intensità, con possibili raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Protezione Civile, ha diramato per domani 10 ottobre un‘allerta meteo di tipo arancione per rischio di temporali e fenomeni idrogeologici e idraulici. Sono previste precipitazioni diffuse, anche di forte intensità, con possibili raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica.

Si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza, evitare spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi, non sostare in prossimità di torrenti, sottopassi e aree soggette ad allagamento, prestare attenzione negli spostamenti e seguire gli aggiornamenti ufficiali.

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