Maltempo, allerta arancione in Sicilia

La Protezione Civile, ha diramato per domani 10 ottobre un‘allerta meteo di tipo arancione per rischio di temporali e fenomeni idrogeologici e idraulici. Sono previste precipitazioni diffuse, anche di forte intensità, con possibili raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica.

Si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza, evitare spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi, non sostare in prossimità di torrenti, sottopassi e aree soggette ad allagamento, prestare attenzione negli spostamenti e seguire gli aggiornamenti ufficiali.