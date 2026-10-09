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Turista svanito nel nulla alla Valle dei Templi, ricerche in corso 

Da oltre tre ore non si hanno più notizie di un turista italiano che sembra essere svanito nel nulla

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione



Sono in corso ormai da oltre quattro ore le ricerche di un turista italiano, 80 anni, originario di Molfetta, svanito nel nulla all’interno del parco archeologico della Valle dei Templi. L’uomo, in compagnia della moglie, faceva parte di un gruppetto di vacanzieri che da Terrasini aveva deciso di fare una tappa per visitare il sito archeologico.

Intorno alle 16, secondo quanto ricostruito, si sarebbe allontanato nella zona del tempio della Concordia e da quel momento si sono perse le sue tracce. A lanciare l’allarme è stata la moglie che ha provato più volte a contattarlo telefonicamente senza tuttavia successo. Sul posto ci sono i carabinieri che, insieme ai vigili del fuoco e al personale del Parco archeologico, stanno setacciando la Valle dei Templi. Dell’uomo, purtroppo, non ci sono ancora notizie. Un drone, inoltre, sta sorvolando l’intera zona. Le ricerche, peraltro, sono una corsa contro il tempo. Tra poche ore, infatti, è previsto un’ondata di maltempo con allerta arancione ad Agrigento

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