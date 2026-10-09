Allerta meteo arancione, domani scuole chiuse ad Agrigento

“Domani scuole chiuse ad Agrigento”. Lo ha appena comunicato con un video sui profili social il sindaco della Città dei templi, Michele Sodano. “Ho ritenuto di prendere queste misure anche alla luce di quanto accaduto a Marsala”. La Protezione civile, nelle scorse ore, ha diramato un’allerta meteo di tipo arancione su gran parte della Sicilia.

Non è escluso, anzi è molto probabile, che altri sindaci della Provincia dispongano lo stesso provvedimento. A Favara, pochi minuti fa, il primo cittadino ha comunicato la chiusura di tutte le scuole. “In considerazione dell’Allerta di Protezione civile Arancione proclamata a partire da oggi e per le prossime 24 ore, ho deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, 10 ottobre. L’ordinanza, che sarà firmata a breve, renderà off limits anche ville comunali, cimiteri e imporrà lo stop delle attività svolte all’aperto. Chiedo a tutti i cittadini di usare la massima cautela in caso di fenomeni temporaleschi particolarmente intensi.”