Favara, colpo di fucile contro la saracinesca di un bar 

Un colpo di fucile è stato esploso all’indirizzo della saracinesca di un bar situato al piano terra di uno stabile. È successo nella notte tra giovedì e venerdì nel centro di Favara. L’esercizio commerciale è di proprietà di un quarantenne del posto.

Un proiettile calibro 12 ha danneggiato la saracinesca dell’attività. Al via le indagini dei carabinieri della Tenenza di Favara. Nella zona insistono decine di palazzine e qualcuno avrebbe potuto sentire o vedere qualcosa. Non è chiaro il motivo del gesto anche se tutte le caratteristiche lascerebbero pensare ad una intimidazione.