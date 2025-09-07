Apertura

Favara, colpo di fucile contro la saracinesca di un bar 

È successo nella notte tra giovedì e venerdì nel centro di Favara. L’esercizio commerciale è di proprietà di un quarantenne

Pubblicato 50 secondi fa
Da Redazione

Un colpo di fucile è stato esploso all’indirizzo della saracinesca di un bar situato al piano terra di uno stabile. È successo nella notte tra giovedì e venerdì nel centro di Favara. L’esercizio commerciale è di proprietà di un quarantenne del posto.

Un proiettile calibro 12 ha danneggiato la saracinesca dell’attività. Al via le indagini dei carabinieri della Tenenza di Favara. Nella zona insistono decine di palazzine e qualcuno avrebbe potuto sentire o vedere qualcosa. Non è chiaro il motivo del gesto anche se tutte le caratteristiche lascerebbero pensare ad una intimidazione. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Favara, colpo di fucile contro la saracinesca di un bar 
Agrigento

Agrigento, presentato il progetto politico “Tutti insieme per una città normale” (ft)
Cronaca

Oggetto in mare Lampedusa, forse frammento satellite israeliano (ft)
Agrigento

Festival delle danze, rissa sfiorata tra gruppi folk agrigentini
Agrigento

Stalking al suo ex avvocato: disposta misura cautelare
Apertura

L’impiegata amante dello shopping, il vigile urbano operaio e il custode che lavorava in nero nella ditta del fratello 