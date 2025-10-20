Favara commossa per Marianna, l’arcivescovo Damiano: “Oggi è giorno di preghiera e raccoglimento”





Foto e Video Sandro Catanese

Una chiesa gremita per salutare mamma Marianna, la 38 enne di Favara travolta dalla furia dell’acqua quel tragico 1 ottobre. E’ lutto cittadino a Favara. Ad accogliere la salma davanti la Chiesa Madre il sindaco Antonio Palumbo, le forze di Polizia e tutti i volontari che in questi giorni, per 19 giorni non si sono mai fermati un secondo per cercare e trovare Marianna.

“Questo è momento di preghiera e raccoglimento. In questo circostanze sappiamo bene che le parole sono inutili”, dichiara l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano che celebra la funzione religiosa. “Il salmo ci farà pregare “A te innalzo il mio grido” ecco questo grido Dio lo ha accolto e c’è lo restituisce stasera. La vita non è tolta ma trasformata, e la signora Marianna è stata trasfigurata ma vive nella Pasqua eterna”, ha concluso il vescovo con la voce rotta dalle lacrime.

Alla cerimonia religiosa hanno preso parte molti sindaci dell’Agrigentino, per stringersi tutti accanto alla comunità favarese. “In questo momento di profondo dolore, a nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Agrigento, esprimo la più sincera vicinanza alla sua famiglia, che porta sulle proprie spalle il peso più grande di questa perdita. Riposa in pace, Marianna. Che la terra ti sia lieve”, ha dichiarato in una nota il sindaco Franco Miccichè.